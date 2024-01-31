Хави: я доволен тем, как игроки отреагировали на новость о моём уходе из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от реакции игроков каталонского клуба на его решение покинуть сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона.

«Я очень доволен реакцией раздевалки после своего заявления. В конце концов, это демонстрирует наличие человеческих качеств. Важно быть семьёй в раздевалке. Мы были таковой с первого дня. Игроки должны были на это отреагировать, как и тренер, и клуб», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Напомним, испанский специалист сообщил о своём решении на пресс-конференции после матча 22-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:5), который состоялся 27 января. Хави заявил, что клубу необходимо сменить вектор развития.