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Хави: Ферран Торрес олицетворяет то, что нужно «Барселоне» прямо сейчас

Хави: Ферран Торрес олицетворяет то, что нужно «Барселоне» прямо сейчас
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Главный тренер «Барселоны» Хави отметил в положительном ключе игровую форму крайнего нападающего каталонского клуба Феррана Торреса.

«Ферран — пример стойкости духа. Он изменил свою сложную ситуацию в клубе и является игроком, обладающим уверенностью в себе. Он верит в свои силы и настроен крайне положительно. Таков его путь. Он объединяет команду в раздевалке и сам олицетворяет то, что нужно «Барселоне» прямо сейчас», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Торрес принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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