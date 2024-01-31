Хави: Ферран Торрес олицетворяет то, что нужно «Барселоне» прямо сейчас

Главный тренер «Барселоны» Хави отметил в положительном ключе игровую форму крайнего нападающего каталонского клуба Феррана Торреса.

«Ферран — пример стойкости духа. Он изменил свою сложную ситуацию в клубе и является игроком, обладающим уверенностью в себе. Он верит в свои силы и настроен крайне положительно. Таков его путь. Он объединяет команду в раздевалке и сам олицетворяет то, что нужно «Барселоне» прямо сейчас», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Напомним, в нынешнем сезоне Торрес принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.