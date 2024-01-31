Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин поделился мнением, почему не был перенесён «снежный» матч ЦСКА — «Ростов»

Карпин поделился мнением, почему не был перенесён «снежный» матч ЦСКА — «Ростов»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вспомнил о минувшем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0), который не был отменён, несмотря на сильный снегопад в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4'     2:0 Мендес – 69'    
Удаления: нет / Мелёхин – 90+2'

«Я не встретил ни одного человека, который мог бы мне объяснить, зачем проводилась эта игра. Мне понравились судейские отмазки — типа они не видят риска для травмы и регламент не позволяет перенести игру. Президент РПЛ Алаев и генеральный секретарь РФС Митрофанов были за перенос матча. За полчаса до матча главный судья сказал, что переносит его. Но за пять минут до начала он решил, что будем играть. Мне кто-нибудь может объяснить, чем мотивировано это решение?

Почему матч в итоге состоялся? Не знаю. Вернее — догадываюсь. Но мои догадки останутся при мне. Главный судья перед началом матча говорил футболистам, что играть решил не он. А мне после игры сказал, что это было его решение. Короче — бред», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, из-за сильного снегопада поле на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арене (Арена ЦСКА)» сильно занесло снегом, для уборки которого потребовалось привлечение специализированной техники.

На четвёртой минуте встречи счёт открыл нападающий красно-синих Фёдор Чалов, реализовав 11-метровый удар. Затем, на 69-й минуте матча с передачи Чалова второй гол армейцев забил полузащитник Виктор Мендес.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 28 очков и на текущий момент занимает восьмое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России подопечные Карпина заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Карпин оценил вероятность подписания Глушакова в «Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android