Карпин поделился мнением, почему не был перенесён «снежный» матч ЦСКА — «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вспомнил о минувшем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0), который не был отменён, несмотря на сильный снегопад в Москве.

«Я не встретил ни одного человека, который мог бы мне объяснить, зачем проводилась эта игра. Мне понравились судейские отмазки — типа они не видят риска для травмы и регламент не позволяет перенести игру. Президент РПЛ Алаев и генеральный секретарь РФС Митрофанов были за перенос матча. За полчаса до матча главный судья сказал, что переносит его. Но за пять минут до начала он решил, что будем играть. Мне кто-нибудь может объяснить, чем мотивировано это решение?

Почему матч в итоге состоялся? Не знаю. Вернее — догадываюсь. Но мои догадки останутся при мне. Главный судья перед началом матча говорил футболистам, что играть решил не он. А мне после игры сказал, что это было его решение. Короче — бред», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, из-за сильного снегопада поле на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арене (Арена ЦСКА)» сильно занесло снегом, для уборки которого потребовалось привлечение специализированной техники.

На четвёртой минуте встречи счёт открыл нападающий красно-синих Фёдор Чалов, реализовав 11-метровый удар. Затем, на 69-й минуте матча с передачи Чалова второй гол армейцев забил полузащитник Виктор Мендес.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 28 очков и на текущий момент занимает восьмое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России подопечные Карпина заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.