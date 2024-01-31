Агент Кварацхелии настаивает, чтобы «Наполи» повысил зарплату его клиента в пять раз

Агент Мамука Джугели, представляющий интересы крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, отклонил предложение руководства неаполитанского клуба о том, чтобы продлить контракт с грузинским футболистом с трёхкратным увеличением его заработной платы. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, нынешняя заработная плата 22-летнего игрока составляет € 1,3 млн в год. «Наполи» предложил заработную плату Кварацхелии в размере € 4 млн. Однако представитель футболиста запрашивает сумму в € 7 млн.

Подчёркивается, что Кварацхелия является одним из самых низкооплачиваемых футболистов неаполитанского клуба на текущий момент.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.