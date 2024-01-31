Джо Коул: как «Арсенал» может быть топ-клубом, если они ничего не выиграли?

Экс-полузащитник «Челси» Джо Коул высказался о своём отношении к извечному противнику «синих» — лондонскому «Арсеналу».

«Арсенал» не топ-команда. Так и есть. Как они могут быть топ-клубом, если ничего не выиграли?» – приводит слова Коула Metro.

В последний раз «Арсенал» завоёвывал трофей минувшим летом, обыграв в серии пенальти «Манчестер Сити» в Суперкубке Англи. До этого самым серьёзным достижением «канониров» была победа в Кубке Англии в сезоне-2019/2020.

На данный момент «Арсенал» располагается на втором месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты набрали 46 очков и отстают от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.

Джо Коул выступал за «Челси» на протяжении семи лет (с 2003 по 2010 год). В составе «аристократов» полузащитник поднял над головой девять трофеев.