Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Барселона» обыграла «Осасуну» в первом матче после решения Хави покинуть клуб

Завершился перенесённый матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Барселоне» удалось переиграть соперника с минимальным счётом.

Сине-гранатовые вышли вперёд только на 64-й минуте встречи. Голом отметился новобранец команды — форвард Витор Роке, замкнувший передачу Жоау Канселу. Матч так и закончился — 1:0.

В данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков за 22 матча. «Осасуна» находится на 12-й строчке, заработав 26 очков за 22 игры. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона» (55).