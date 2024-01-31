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«Барселона» обыграла «Осасуну» в первом матче после решения Хави покинуть клуб

«Барселона» обыграла «Осасуну» в первом матче после решения Хави покинуть клуб
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Завершился перенесённый матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Барселоне» удалось переиграть соперника с минимальным счётом.

Сине-гранатовые вышли вперёд только на 64-й минуте встречи. Голом отметился новобранец команды — форвард Витор Роке, замкнувший передачу Жоау Канселу. Матч так и закончился — 1:0.

В данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков за 22 матча. «Осасуна» находится на 12-й строчке, заработав 26 очков за 22 игры. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона» (55).

Испания - Примера . 20-й тур
31 января 2024, среда. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Роке Феррейра – 63'    
Удаления: нет / Гарсия – 67'
Турнирная сетка Ла Лиги - 2023/2024
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