«Ливерпуль» — «Челси»: Жота открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Пол Тирни. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте счёт в матче открыл нападающий Диогу Жота.

После 21 тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 48 очков и на текущий момент занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Челси» заработал 31 очко и расположился на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 1-м туре АПЛ. В той встрече «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью со счётом 1:1.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино заявил, что его подопечные не намерены беспрепятственно отдавать очки «Ливерпулю» только из-за того, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заявил, что покинет команду по окончании нынешнего сезона.