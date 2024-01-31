Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — «Челси»: Жота открыл счёт в матче

«Ливерпуль» — «Челси»: Жота открыл счёт в матче
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Пол Тирни. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
31 января 2024, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2-й тайм
4 : 1
Челси
Лондон
1:0 Жота – 23'     2:0 Брэдли – 39'     3:0 Собослаи – 65'     3:1 Нкунку – 71'     4:1 Диас – 79'    

На 23-й минуте счёт в матче открыл нападающий Диогу Жота.

После 21 тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 48 очков и на текущий момент занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Челси» заработал 31 очко и расположился на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 1-м туре АПЛ. В той встрече «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью со счётом 1:1.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино заявил, что его подопечные не намерены беспрепятственно отдавать очки «Ливерпулю» только из-за того, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заявил, что покинет команду по окончании нынешнего сезона.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Клопп — об игре с «Челси»: в этой команде невероятное количество игроков и травм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android