Воспитанник «Спартака» Шитов: порадуюсь, если «Краснодар» станет чемпионом

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. Игрок признался, что он будет рад, если золотые медали в этом розыгрыше РПЛ достанутся «Краснодару».

«В этом сезоне обострилась борьба за первое место. «Зенит» начал проигрывать. Появилась интрига? Мало кто ожидал, что питерцев сместят с первого места, но мы это видим после первой части чемпионата. Честно, удивлён этому. Зимой они снова накупили много новых футболистов, так что посмотрим, что будет во второй половине сезона. Если чемпионом станет «Краснодар» — даже порадуюсь», – приводит слова Шитова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 36 очков. «Краснодар» располагается на первой строчке. В его активе 38 очков.