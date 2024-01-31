Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сбылась моя мечта». Роке — о дебютном голе за «Барселону»

«Сбылась моя мечта». Роке — о дебютном голе за «Барселону»
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний нападающий «Барселоны» Витор Роке поделился эмоциями после своего дебютного гола за каталонский клуб, который он забил в матче 20-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (1:0), также ставшем победным для сине-гранатовых.

Испания - Примера . 20-й тур
31 января 2024, среда. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Роке Феррейра – 63'    
Удаления: нет / Гарсия – 67'

«Я очень рад своему первому голу, в первую очередь из-за того, что он принёс нам три очка. Сегодня сбылась моя мечта, давно ждал этого момента», — приводит слова Роке журналист Рамон Сантос в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, бразильский нападающий присоединился к «Барселоне» нынешней зимой. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Роке составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Хави: подписание Витора Роке — это решение клуба, а не только Деку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android