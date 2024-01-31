«Сбылась моя мечта». Роке — о дебютном голе за «Барселону»

18-летний нападающий «Барселоны» Витор Роке поделился эмоциями после своего дебютного гола за каталонский клуб, который он забил в матче 20-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (1:0), также ставшем победным для сине-гранатовых.

«Я очень рад своему первому голу, в первую очередь из-за того, что он принёс нам три очка. Сегодня сбылась моя мечта, давно ждал этого момента», — приводит слова Роке журналист Рамон Сантос в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, бразильский нападающий присоединился к «Барселоне» нынешней зимой. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Роке составляет € 40 млн.