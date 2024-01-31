Юран — об уходе Севикяна из «Пари НН»: в этом ничего страшного нет

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, как на команду повлияет уход полузащитника Эдгара Севикяна. Армянский футболист, который был одним из лидеров нижегородского клуба в первой части сезона, этой зимой перешёл в венгерский «Ференцварош»

«Севикян — футболист, который только начинал делать первые шаги. Да, я ему нашёл место, помогал, но это не критическая ситуация. У нас есть футболисты подобного плана, как и Севикян. У нас проблема в том, что нужно больше играть в атаку, а для этого нужны футболисты, которые у нас начинают появляться. С ними мы сможем переламывать гостевые матчи и больше забивать. Уверенность приходит с играми, когда в команду добавляются такие футболисты, как Марадишвили, это придаёт уверенности и духа. Ничего страшного после ухода Севикяна нет, нужно усердно работать», — сказал Юран в эфире «Матч Премьер».

Напомним, «Пари Нижний Новгород» за 18 туров чемпионата России по футболу заработал 24 очка. Сейчас подопечные Сергея Юрана занимают девятую строчку в турнирной таблице.