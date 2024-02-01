«Ливерпуль» — «Челси»: Собослаи забил третий гол хозяев

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В эти минуты идёт матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Пол Тирни. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу «Ливерпуля».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 65-й минуте полузащитник хозяев Доминик Собослаи забил третий гол своей команды.

Ранее, на 23-й минуте счёт в матче открыл нападающий Диогу Жота. На 39-й минуте защитник Конор Брэдли удвоил преимущество хозяев.

После 21 тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 48 очков и на текущий момент занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Челси» заработал 31 очко и расположился на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 1-м туре АПЛ. В той встрече «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью со счётом 1:1.