«Пришлось понервничать». Тренер «Барселоны» Хави — о победе в игре с «Осасуной»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от минувшего матча 20-го тура испанской Примеры с «Осасуной», в котором каталонский клуб одержал победу со счётом 1:0.

«Мне пришлось потерять немало нервов. При счёте 1:0 мы должны были забивать ещё. Мы должны требовать от себя большего. Когда их осталось 10 на поле, мы должны были больше владеть мячом и находиться на их половине. Нам не хватало хладнокровия для того, чтобы реализовывать моменты.

Однако команда не была плоха. Мы открыли счёт и имели два-три явных голевых момента, но упустили их», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Напомним, единственный и победный гол в матче забил нападающий «Барселоны» Витор Роке.

После 22 матчей Ла Лиги сине-гранатовые набрали 47 очков и занимают третье место. В свою очередь, после 22 туров чемпионата Испании «Осасуна» заработала 26 очков и располагается на 11-й строчке.