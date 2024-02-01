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«Пришлось понервничать». Тренер «Барселоны» Хави — о победе в игре с «Осасуной»

«Пришлось понервничать». Тренер «Барселоны» Хави — о победе в игре с «Осасуной»
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от минувшего матча 20-го тура испанской Примеры с «Осасуной», в котором каталонский клуб одержал победу со счётом 1:0.

Испания - Примера . 20-й тур
31 января 2024, среда. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Роке Феррейра – 63'    
Удаления: нет / Гарсия – 67'

«Мне пришлось потерять немало нервов. При счёте 1:0 мы должны были забивать ещё. Мы должны требовать от себя большего. Когда их осталось 10 на поле, мы должны были больше владеть мячом и находиться на их половине. Нам не хватало хладнокровия для того, чтобы реализовывать моменты.

Однако команда не была плоха. Мы открыли счёт и имели два-три явных голевых момента, но упустили их», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, единственный и победный гол в матче забил нападающий «Барселоны» Витор Роке.

После 22 матчей Ла Лиги сине-гранатовые набрали 47 очков и занимают третье место. В свою очередь, после 22 туров чемпионата Испании «Осасуна» заработала 26 очков и располагается на 11-й строчке.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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