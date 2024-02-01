Де Брёйне обошёл Руни по количеству голевых передач в матчах АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне отметился результативной передачей в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу с «Бёрнли». Он отдал свой 104-й ассист в рамках АПЛ.

Как сообщает Opta Sports, по количеству голевых передач в английском чемпионате Де Брёйне обошёл легенду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни (103 ассиста).

Теперь топ-5 лучших ассистентов в истории АПЛ выглядит следующим образом:

Райан Гиггз (162) Сеск Фабрегас (111) Кевин Де Брёйне (104) Уэйн Руни (103) Фрэнк Лэмпард (102)

Только что закончился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Игра проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Матч завершился победой «горожан» со счётом 3:1.