Игрок «Барселоны» Педри: мы должны добыть для Хави как можно больше побед до конца сезона

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, как он воспринял решение главного тренера каталонского клуба Хави покинуть сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона.

«Всё то, что происходило на этой неделе — это необычно. Это сложная ситуация, но таково решение тренера. Мы сделаем ради него всё возможное, ведь он очень помог нам всем. Мы должны отдать всё ради него и команды.

Разумеется, после этой новости мы понимали, что это последние матчи, которые Хави проводит в качестве тренера и что мы должны выложиться на полную. Мы должны выходить на поле с ещё большим желанием и добыть для тренера как можно больше побед до конца сезона», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.

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Напомним, испанский специалист сообщил о своём решении на пресс-конференции после матча 22-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:5), который состоялся 27 января. Хави заявил, что клубу необходимо сменить вектор развития.