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Клопп прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» в матче с «Челси» в АПЛ

Клопп прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» в матче с «Челси» в АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Челси». Матч прошёл в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился победой хозяев со счётом 4:1.

«Я не думаю, что можно добиться выдающейся командной игры, когда отдельные игроки не работают вместе. Начало было блестящим. У нас возникали проблемы, когда прессинг был неправильным. Мы были выдающимися, это игра на высшем уровне. Мы могли забить и должны были забить больше голов. Вы не сможете забить пять, шесть голов «Челси», если вы не выдающиеся игроки», — приводит слова Клоппа BBC.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, записав в свой актив 51 очко. «Челси», в свою очередь, занимает 10-е место, набрав 31 очко.

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31 января 2024, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Челси
Лондон
1:0 Жота – 23'     2:0 Брэдли – 39'     3:0 Собослаи – 65'     3:1 Нкунку – 71'     4:1 Диас – 79'    
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