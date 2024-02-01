Почеттино высказался о решении арбитра не назначить пенальти в ворота «Ливерпуля»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Ливерпуля» в матче АПЛ (4:1).

«Иногда вам нужна удача. Инцидент с пенальти на Коноре Галлахере на седьмой минуте, я думаю, мог бы помочь нам укрепить нашу уверенность и помочь нам играть, и противостоять «мерсисайдцам» в этом матче. Но фол на нём не подтвердился.

Когда ты играешь против такой команды, как «Ливерпуль», которая показывает себя очень хорошо, является одной из лучших команд за последние несколько лет и очень стабильна, тебе нужны такие моменты, как пенальти, которые могут помочь ситуации, но сегодня ситуация всегда была против нас», – приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, на седьмой минуте Галлахер на скорости ворвался в штрафную и упал после небольшого контакта с бедром ван Дейка. По итогам эпизода судья не назначил пенальти, показав, что момент был заигран по правилам.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, записав в свой актив 51 очко. «Челси», в свою очередь, занимает 10-е место, набрав 31 балл.

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