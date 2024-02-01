Анчелотти: в начале своей карьеры сказал ассистенту, что не доживу до 2000 года

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о давлении во время работы.

«В какой из пяти высших лиг я ощутил наибольшее давление? В начале своей карьеры во втором итальянском дивизионе. Там мне было очень сложно справиться со стрессом, вплоть до того, что я сказал ассистенту, что до 2000 года не доживу. И вот, 2024 год, я продолжаю. Постепенно к этому привыкаешь и понимаешь, что давление — это бензин, который помогает лучше выполнять свою работу», — приводит слова Анчелотти AS.

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На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 54 очка. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на одно очко, но у мадридцев есть игра в запасе.

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