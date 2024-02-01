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Гвардиола прокомментировал решение Хави покинуть пост главного тренера «Барселоны»

Гвардиола прокомментировал решение Хави покинуть пост главного тренера «Барселоны»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Хави покинуть «Барселону» по окончании сезона.

«По моему опыту, мы не можем сравнивать давление, которое мы испытываем в Англии с Испанией. Там в тысячу раз жёстче. Шесть пресс-конференций в неделю, много игр. Давление, которое вы чувствуете в «Барселоне», несопоставимо, чем где-нибудь ещё», — приводит слова Гвардиолы журналист Сэм Ли в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год.

Хави, в свою очередь, возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года и за это время выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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