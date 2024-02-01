Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави прокомментировал дебютный гол Роке за «Барселону»

Хави прокомментировал дебютный гол Роке за «Барселону»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о дебютном голе Витора Роке в матче 20-го тура испанской Примеры с «Осасуной», в котором каталонский клуб одержал победу со счётом 1:0.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Это очень важный момент для Витора. Только представьте его ощущения после первого гола за «Барселону», который ещё и стал победным. Для такого молодого игрока очень важно постепенно осваиваться в новых условиях.

Думаю, сегодняшний гол окажет очень серьёзное влияние на процесс его адаптации. Роке – хороший юноша, который работает, играет легко и много двигается. Он знает свои качества, а гол пойдёт ему на пользу за его уверенность и старание. Гол должен помочь ему проявить себя в дальнейшем, ведь у него уже было немало моментов в предыдущих играх», – приводит слова Хави DAZN.

Напомним, точный удар 18-летнего бразильца, вышедшего на замену за минуту до взятия ворот, принёс каталонцам минимальную победу в матче с «Осасуной».

После 22 матчей Ла Лиги сине-гранатовые набрали 47 очков и занимают третье место. В свою очередь, после 22 туров чемпионата Испании «Осасуна» заработала 26 очков и располагается на 11-й строчке.

Испания - Примера . 20-й тур
31 января 2024, среда. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Роке Феррейра – 63'    
Удаления: нет / Гарсия – 67'
Материалы по теме
Заявление Хави не помогло «Барсе». Но команду спас «новый Роналдо»
Заявление Хави не помогло «Барсе». Но команду спас «новый Роналдо»

«Барселона» представила новичка Витора Роке:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android