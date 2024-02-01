Хави раскритиковал игру Левандовского в матче с «Осасуной»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал отсутствие голов у польского нападающего Роберта Левандовского после матча 20-го тура испанской Примеры с «Осасуной», в котором каталонский клуб одержал победу со счётом 1:0.

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«Мы много говорили с ним в эти дни. Ему не обязательно выходить далеко из штрафной. Роберт должен быть наготове и решать эпизоды в чужой штрафной площади. Он должен решать в ключевые моменты игры. Я говорил ему, что необходимо играть так, чтобы эффективность в позиционных атаках была выше.

Левандовски – один из лучших форвардов-завершителей в мире. И он должен давать нам голы в штрафной соперника. Всем нападающим нужны голы, чтобы придать им уверенности, и Роберт собирается забивать», – приводит слова Хави DAZN.

Напомним, точный удар 18-летнего бразильца Витора Роке, вышедшего на замену за минуту до взятия ворот, принёс каталонцам минимальную победу в матче с «Осасуной».

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски в 30 матчах за клуб во всех турнирах забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. В прошлом сезоне поляк отметился 33 голами при 46 встречах.

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