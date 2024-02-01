«Барселоне» предложили услуги Жозе Моуринью

Жорже Мендеш, агент бывшего главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью предложил услуги своего клиента «Барселоне», сообщает Аbc.es.

По данным источника, Мендеш готов уладить финансовые разногласия, которые могут возникнуть при обсуждении возможного сотрудничества между «Барселоной» и Моуринью.

Также отмечается, что возможной проблемой может стать то, что Моуринью в своё время возглавлял «Реал» и у многих испанских болельщиков ассоциируется именно с этим клубом.

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Напомним, ранее главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет занимаемую должность по окончании сезона.

Моуринью, в свою очередь, 16 января, покинул пост главного тренера «Рома», который занимал с 2021 года.

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