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«Бавария» согласовала досрочный переход Брайана Сарагосы из «Гранады»

«Бавария» согласовала досрочный переход Брайана Сарагосы из «Гранады»
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Испанский вингер «Гранады» Брайан Сарагоса пополнит ряды «Баварии» уже в это трансферное окно, а не после завершения сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы полностью согласовали условия немедленного перехода Сарагосы. «Гранада» получит дополнительные € 3-4 млн за досрочный переход испанского игрока. Уже в четверг 22-летний футболист прилетит в Мюнхен и проведёт тренировку с «Баварией».

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Ранее мюнхенский клуб договорился с «Гранадой» о летнем трансфере испанца за € 13 млн, однако сделка была пересмотрена – игрок потребовался немецкому гранду прямо сейчас.

Сарагоса является воспитанником «Гранады». Он прошёл весь путь от академии до основной команды. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Сарагосу в € 12 млн. В нынешнем сезоне Брайан Сарагоса во всех турнирах за клуб забил шесть голов и отдал две результативных передачи в 21 матче.

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