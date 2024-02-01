«Бавария» согласовала досрочный переход Брайана Сарагосы из «Гранады»

Испанский вингер «Гранады» Брайан Сарагоса пополнит ряды «Баварии» уже в это трансферное окно, а не после завершения сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы полностью согласовали условия немедленного перехода Сарагосы. «Гранада» получит дополнительные € 3-4 млн за досрочный переход испанского игрока. Уже в четверг 22-летний футболист прилетит в Мюнхен и проведёт тренировку с «Баварией».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Ранее мюнхенский клуб договорился с «Гранадой» о летнем трансфере испанца за € 13 млн, однако сделка была пересмотрена – игрок потребовался немецкому гранду прямо сейчас.

Сарагоса является воспитанником «Гранады». Он прошёл весь путь от академии до основной команды. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Сарагосу в € 12 млн. В нынешнем сезоне Брайан Сарагоса во всех турнирах за клуб забил шесть голов и отдал две результативных передачи в 21 матче.

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: