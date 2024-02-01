Алдонин: не стоит недооценивать сборные Таджикистана и Узбекистана

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал выход в 1/4 финала Кубка Азии национальных команд Таджикистана и Узбекистана. В ноябре 2022 года сборная России сыграла выездные товарищеские матчи с этими командами, встречи в Душанбе и Ташкенте завершились с одинаковым счётом 0:0.

«Не стоит недооценивать тех соперников, с кем мы играли. Да, возможно, у этих сборных нет каких-то победных традиций, но тем не менее то, что они отбираются у себя в квалификациях, говорит об их определённом уровне. Это конкурентоспособные соперники», — приводит слова Алдонина RT.

На проходящем в эти дни Кубке Азии сборные Таджикистана и Узбекистана пробились в четвертьфинал. Таджикистан в матче 1/8 финала одолел в серии пенальти сборную ОАЭ (1:1, пен. 5:3) и в 1/4 финала сыграет с Иорданией. Узбекистан со счётом 2:1 победил национальную команду Таиланда с победным голом вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева и в 1/4 финала встретится с Катаром.