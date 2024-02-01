«Главное — три очка и продолжать побеждать». Педри – о матче с «Осасуной»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу над «Осасуной» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

«Это была очень сложная игра из-за динамики, в которой мы находились. Сама неделя была немного странной для всех, но нам удалось выиграть матч против команды, которая очень сильно выкладывается на поле. Главное — три очка и продолжать побеждать», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.

В январе главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе из команды по окончанию сезлна-2023/2024.

После 22 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (55 очков).

Следующий матч каталонский клуб проведёт с «Алавесом». Встреча состоится 3 февраля в 20:30 по мск.