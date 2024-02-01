«Динамо» отправилось на второй тренировочный сбор

Футболисты московского «Динамо» 31 января вылетели в Турцию на второй зимний сбор, сообщает официальный телеграм-канал бело-голубых.

Второй межсезонный сбор «Динамо» завершится 13 февраля, в ходе него москвичи проведут пять товарищеских матчей. 3 февраля команда Марцела Лички сыграет с болгарским «Ботевом», 4 февраля — с южнокорейским «Гангвоном», 8 февраля — с «Оренбургом». Ещё две игры назначены на 11 и 12 февраля, соперники бело-голубых в этих встречах пока не объявлены.

Первый сбор «Динамо» прошёл в Катаре с 13 по 25 января. Подопечные Марцела Лички сыграли два контрольных матча — со словацким «Слованом» (2:1) и катарской «Аль-Вакрой» (9:2).

По итогам осенней части сезона РПЛ московское «Динамо» занимает в турнирной таблице третье место, набрав 32 очка в 18 матчах.