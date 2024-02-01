Миладинович перешёл в «Тобол», ранее Иван расторг контракт с «Сочи»

29-летний сербский центральный защитник Иван Миладинович стал игроком казахстанского «Тобола», сообщает портал Transfermarkt. По данным источника, футболист подписал с клубом из Костаная контракт сроком до 31 декабря 2024 года на правах свободного агента.

Ранее Миладинович выступал за «Сочи», официальный телеграм-канал которого 23 января объявил о расторжении контракта с Иваном по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне на его счету 21 матч за черноморский клуб во всех турнирах без результативных действий.

За «Сочи» Миладинович выступал с июля 2018 года. Сезон-2021/2022 сербский футболист провёл на правах аренды в «Нижнем Новгороде». Трансферная стоимость Ивана по оценке портала Transfermarkt составляет € 700 тыс.