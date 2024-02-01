Клаудио Эчеверри из-за боли в груди унесли с поля на носилках в матче со сборной Чили

Вчера, 31 января, сборная Аргентины обыграла сборную Чили со счётом 5:0 в матче квалификации на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция).

Во время матча аргентинскому полузащитнику Клаудио Эчеверри стало плохо, после чего его унесли с поля на носилках.

«Во время игры у меня была очень сильная боль в груди. Я не мог нормально дышать. Со мной раньше такого никогда не случалось. Я испугался. Поговорю с врачами, чтобы понять, что произошло», — провидит слова Эчеверри Goal.com.

В январе Эчеверри перешёл в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейта», но останется в аргентинском клубе до конца декабря 2024 года на правда аренды. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в € 12 млн.

В сезоне-2022/2023 Эчеверри сыграл шесть матчей и отдал одну голевую передачу.