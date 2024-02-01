Симеоне распёк RFEF за лишние дни отдыха у «Атлетика» перед полуфиналом Кубка

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне раскритиковал Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF) за календарь своей команды в национальных турнирах после домашней победы над «Райо Вальекано» (2:1) в матче 20-го тура Ла Лиги.

«Мне кажется несправедливым то, что у «Атлетика» есть на два дня больше на подготовку. Это неуважение со стороны федерации. Один день — нормально, но два — нет. Это вопрос уважения. Это важный полуфинал, федерация должна понимать, что у одной команды на два дня больше. Какая будет разница, если мы сыграем с «Атлетиком» в четверг, а не в среду? Никакой. Они не хотят сдвигать матч. Эти дни не значат, выиграешь ты или проиграешь, это лишь вопрос уважения. Болельщики «Атлетико» хотят видеть своих игроков в лучшей форме, и когда у одних — три дня на подготовку, а у других — пять, то я злюсь», — заявил Симеоне на пресс-конференции.

Мадридскому «Атлетико» после матча 20-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» в среду, 31 января, предстоит сыграть в воскресенье, 4 февраля, в рамках 23-го тура чемпионата выездной матч с мадридским «Реалом». В среду, 7 февраля, «матрасники» должны встретиться на своём поле с «Атлетиком» из Бильбао в первой игре полуфинала Кубка Испании. При этом баски свой матч Ла Лиги на этих выходных — дома с «Мальоркой» — проведут в пятницу, 2 февраля, и будут иметь перед кубковой встречей на два дня отдыха больше.