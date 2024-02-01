Педри — об отставании «Барселоны» в чемпионате: Ла Лига сложная, но я видел вещи и похуже

21-летний полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал турнирную ситуацию каталонского клуба после домашней победы над «Осасуной» (1:0) в перенесённом матче 20-го тура Ла Лиги. Единственный гол на 63-й минуте игры забил 18-летний нападающий Витор Роке.

«Это правда, что Ла Лига сложная, но я видел вещи и похуже. Мы должны стараться до конца, бороться за клуб, который, я думаю, этого заслуживает. Будем стараться продолжать прибавлять по три очка в каждой следующей игре», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.

После победы над «Осасуной» «Барселона» набрала 47 очков в 22 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Отставание сине-гранатовых от лидирующей «Жироны» составляет восемь очков, от идущего вторым «Реала» — семь очков при игре в запасе у мадридцев.