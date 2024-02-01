Холанд убеждён, что должен перейти в «Реал» из-за примера Месси

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд убеждён в необходимости перейти в мадридский «Реал», утверждает AS.

По данным источника, ключевым событием, которое привело норвежца к такому решению, стала церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2023, на которой лучшим игроком 2023 года был назван аргентинский нападающий «Интера Майами» Лионель Месси. Ранее Месси стал также и обладателем ежегодной награды «Золотой мяч». Сообщается, что Холанд видит необходимым переход в «Реал» для того, чтобы самому становиться обладателем индивидуальных призов.

23-летний норвежский нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд в текущем сезоне забил 19 голов и отдал пять результативных передач в 23 матчах за клуб.