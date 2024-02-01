Карпин: не осуждаю футболистов, которые выбирают деньги и не уезжают из России в Европу

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался на тему денег и комфорта футболистов. По его словам, 90% игроков выбирают деньги, и это нормально. Карпин заявил, что не осуждает футболистов, которые ради денег остаются в России, отказываясь от перехода в европейские клубы. Тренер подчеркнул, что в Европе игроки также ставят на первое место финансовое благополучие и личный комфорт.

«Просто большинство людей выбирают деньги. Нормально ли это? Естественно. Так и вы такой же. И я — тоже! 90% людей такие. Если бы мне в Испании предложили столько же, сколько получал в «Спартаке», я бы навряд ли уехал. Самое главное, вы сейчас, наверное, удивитесь — в Европе игроки тоже выбирают деньги и комфорт! Если я звезда условного «Сосьедада», в котором получаю € 1 млн, зачем мне ехать в условную Англию за те же деньги, если я могу спокойно играть в своей стране, где у меня семья, близкие и друзья.

Не осуждаю тех футболистов, которые выбирают деньги и не уезжают из России в Европу», — приводит слова Валерия Карпина Sport24.

Интересно, что ранее Валерий Карпин советовал молодым футболистам уезжать из России в Европу, если они хотят развиваться.