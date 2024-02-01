Карпин ответил, поехал бы он тренировать в Ла Лигу на меньшую зарплату, чем в России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, поехал бы он работать в чемпионат Испании за меньшую зарплату, чем получает в России. Специалист признался, что для него в первую очередь стоит вопрос амбиций, поэтому он бы хотел поехать в Ла Лигу и соревноваться с лучшими тренерами планеты.

«Поехал бы тренировать в Ла Лигу на меньшую зарплату, чем в „Ростове“? В моём случае это уже вопрос не денег, а амбиций. Хочу ли я поехать соревноваться с Анчелотти, Клопом и Гвардиолой или мне и в России хорошо и я типа в порядке? Естественно, поехал бы», — приводит слова Валерия Карпина Sport24.

Ранее Карпин заявлял, что он, как и 90% людей, выбрал бы хорошие финансовые условия и комфорт. При этом специалист выступал в чемпионате Испании в бытность футболистом.