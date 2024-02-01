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Экс-вратарь «Реала» Буйо: мне сказали, что Мбаппе близок к переезду в Мадрид

Экс-вратарь «Реала» Буйо: мне сказали, что Мбаппе близок к переезду в Мадрид
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Бывший вратарь «Реала» Франсиско Буйо заявил, что нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский клуб.

«Мне сказали, что Мбаппе близок к переходу в Реал», — приводит слова Буйо RMadrid actu в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что мадридский «Реал» изменил свою позицию по трансферу Килиана Мбаппе. В испанском клубе уверены, что смогут осуществить переход французского форварда. Мбаппе присоединился к «ПСЖ» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 180 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. «Реал» планирует подписать француза свободным агентом. В нынешнем сезоне Килиан сыграл 27 матчей, забил 28 мячей и отдал шесть голевых передач.

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