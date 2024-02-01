Отец Севикяна рассказал, как в «Пари НН» отреагировали на уход сына в «Ференцварош»

Мартирос Севикян, отец полузащитника Эдгара Севикяна, рассказал, как в «Пари НН» отреагировали на уход сына в венгерский «Ференцварош».

«Расставаться никогда не бывает легко, это всегда тяжёлые эмоции. Активная часть карьеры футболиста длится 10-12 лет. В таких ограниченных условиях зачастую необходимо принимать прагматичные решения. При этом футбол — очень эмоциональное явление, люди работают вместе, достигают целей и переживают неудачи, зависят друг от друга на поле и за его пределами. Поэтому реакция на переход Эдгара у всех может быть разной. Мы это принимаем с уважением.

Мы можем уверенно сказать только про наши эмоции — они исключительно искренние и положительные по отношению к «Пари НН», менеджменту клуба и нашей совместной истории. Отдельное спасибо хочется сказать болельщикам и жителям Нижнего Новгорода за тёплый приём, поддержку и понимание!

Менеджмент клуба поступил профессионально в рамках наших изначальных договорённостей, которые отражены в условиях контракта. Мы были бы рады, если бы «Пари НН» получил в разы более выгодное предложение от подходящего клуба. Но таких не было. Помимо «Ференцвароша», нам было известно только о «Краснодаре», — сказал Мартирос Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.