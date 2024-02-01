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«Пока петух в жопу не клюнет — никто не шевелится». Карпин — о своих словах про «дебилов»

«Пока петух в жопу не клюнет — никто не шевелится». Карпин — о своих словах про «дебилов»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил мотивацию своего скандального высказывания о проведении матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2) в условиях сильнейшего снегопада. После матча Карпин заявлял, что только «дебил» мог принять решение проводить матч в такую погоду.

«Жалел ли я об этих словах? Пока петух в жопу не клюнет — никто не пошевелится. Если бы я выразился спокойнее и корректнее, про этот матч забыли бы на следующий день. Весь этот трэш и обсуждения после были только благодаря тем словам, которые я сказал в эфире. Если бы сказал по-другому, никто бы даже не начал поднимать тему изменения регламента. Для того чтобы народ возбудился, иногда приходится говорить таким вот языком.

Это страшно. Но чтобы кто-то обратил внимание на какую-то проблематику, приходится говорить так», — приводит слова Валерия Карпина Sport24.

Напомним, за слова про «дебилов» Карпин был дисквалифицирован на две игры, одна из которых — условно.

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Источник: за слова про «дебилов» Карпин дисквалифицирован на 2 игры, на 1 из них — условно
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