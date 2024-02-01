Доступна версия 6.2.5 мобильного приложения «Чемпионата»

Продолжаем улучшать наше мобильное приложение. И хотим сообщить вам о том, что мы выпустили новую версию для Android (6.2.5).

В этом релизе:

– Добавлен функционал “Избранные турниры”. Теперь вы можете добавить любимые турниры на отдельную вкладку для быстрого доступа к ним.

– Исправлен баг с переходом из матча в турнир.

– Исправлен баг в календаре матч-центра.

– Исправлен баг с подпиской на пуш-уведомления.

Актуальная версия мобильного приложения для Android доступна для скачивания на сайте «Чемпионата». Или в магазинах приложений: RuStore, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps, RuMarket.

К сожалению, приложение на iOS в данный момент недоступно в AppStore. Пользователям iOS мы рекомендуем использовать веб-версию приложения на смартфоне.

Чтобы создать веб-версию приложения на своём смартфоне:

Откройте сайт championat.com на смартфоне в браузере Safari. Нажмите в нижнем меню браузера центральную иконку «Поделиться». Выберите На экран «Домой». Иконка «Чемпионата» появится на рабочем столе. Нажмите на неё, чтобы попасть в веб-версию приложения. При заходе в веб-версию приложения вы увидите всплывающее окно с предложением подписаться на пуш-уведомления. Нажмите на кнопку «Подписаться», чтобы вовремя узнавать о важных событиях в мире спорта. Обращаем ваше внимание на то, что такие уведомления работают с версии IOS 16.4 и выше.

Мы внимательно изучаем все ваши отзывы и каждый день работаем над улучшением приложения. Благодарим за то, что остаётесь с нами!