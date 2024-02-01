Хассельбайнк — о Нуньесе: никогда не видел, чтобы форвард четыре раза угодил в каркас

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк высказался о форварде «Ливерпуля» Дарвине Нуньесе, который в матче 22-го тура АПЛ между «красными» и «синими» (4:1) четыре раза угодил в каркас ворот.

«Я никогда такого не видел. Дарвину нужно немного успокоиться. Я знаю, что люди ждут от него забитых мячей, но ему нужно быть чуть спокойнее. Кроме того, я не понимаю, почему он исполнял пенальти. Почему не Мак Аллистер?» — приводит слова Хассельбайнка британский новостной сайт HITC.

Напомним, в состоявшемся накануне, 31 января, матче с «Челси» «Ливерпуль» одержал победу со счётом 4:1. За команду Юргена Клоппа забивали Диогу Жота, Конор Брэдли, Доминик Собослаи и Луис Диас. В составе «Челси» отличился Кристофер Нкунку. После 22 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 51 очко.