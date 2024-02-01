«Динамо» поздравило Льва Лещенко с днём рождения

Футбольный клуб «Динамо» поздравил российского эстрадного певца и по совместительству болельщика бело-голубых Льва Лещенко с днём рождения. Сегодня, 1 февраля, ему исполняется 82 года.

«Поздравляем Льва Валерьяновича с днём рождения! Желаем крепкого здоровья и побед любимой команды. Всегда ждём вас на матчах «Динамо», — гласит сообщение пресс-службы бело-голубых в телеграм-канале.

Отметим, что с 2019 года Лещенко также является членом консультативного совета клуба. «Динамо» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершило на третьем месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Марцела Лички сыграют с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится в начале марта.