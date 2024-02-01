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«Факел» объявил об уходе нападающего Александра Долгова

«Факел» объявил об уходе нападающего Александра Долгова
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Воронежский «Факел» объявил о расставании с нападающим Александром Долговым. Контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Долгов — воспитанник московского «Локомотива», за «Факел» нападающий играл с 2023 года. В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провёл 15 матчей с учётом всех соревнований, где отметился лишь одним забитым мячом и провёл на поле всего 511 минут. Кроме того, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Факел» находится на 11-м месте с 21 очком. В следующем матче внутреннего первенства воронежцы сыграют с «Пари Нижний Новгород» на выезде. Игра состоится в начале марта.

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