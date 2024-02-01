Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абаскаль высказался о новичке «Спартака» Угальде

Абаскаль высказался о новичке «Спартака» Угальде
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о новичке команды Манфреде Угальде, который перешёл в стан красно-белых из нидерландского «Твенте».

«Мы искали усиление в линию атаки. Нам нужен был нападающий, который хорошо умеет прессинговать, открываться за спину. С Угальде мы усилили нашу атаку.

Все четыре игрока атаки могут иметь место в основе. Они разноплановые игроки, которые могут усилить игру, исходя из ситуации на поле», — передаёт слова Гильермо Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Угальде присоединился к «Спартаку» в начале этой недели. По данным СМИ, сумма сделки составила € 13 млн, что стало одним из самых дорогих приобретений красно-белых.

Материалы по теме
Абаскаль рассчитывает на Угальде, а Карпин верит в Роналдо. Кто выиграет Зимний кубок РПЛ?
Абаскаль рассчитывает на Угальде, а Карпин верит в Роналдо. Кто выиграет Зимний кубок РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android