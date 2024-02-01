Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Кадиса»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны испанского «Кадиса».

«Слухи — это слухи. Я сконцентрирован на работе в «Спартаке». Мы смотрим с позитивом, стараемся думать о будущем. Поэтому смотреть куда-то в сторону — неправильно. Были ли предложения из Испании? Не мне отвечать на этот вопрос. Я концентрируюсь только на футболе», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по итогам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Зенитом» на выезде. Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.