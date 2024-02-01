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Абаскаль рассказал, над чем будет работать «Спартак» на Зимнем кубке РПЛ

Абаскаль рассказал, над чем будет работать «Спартак» на Зимнем кубке РПЛ
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, над чем его команда будет работать в матчах Винлайн Зимнего кубка РПЛ.

«Сюрпризов не будет. Мы будем работать над стабильностью. Будем улучшать взаимопонимание, внедрять новых футболистов. Мы в октябре поменяли тактику, когда перешли на четыре защитника», — передаёт слова Гильермо Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Зимний кубок РПЛ пройдёт в период со 2 по 14 февраля. Участие в нём примут «Ростов», «Спартак», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли». Отметим, что в прошлом году победителем Зимнего кубка РПЛ стал московский «Спартак». «Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по итогам 18 проведённых встреч.

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