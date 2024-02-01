Абаскаль: в «Спартаке» мы работаем над проектом, а проект надо завершать

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своей работе в московском клубе. Он подчеркнул, что понимает возможность своего увольнения с должности главного тренера красно-белых.

«Я год назад продлил контракт со «Спартаком». Мы работаем над проектом, а проект надо завершать. В проекте может измениться пилот, мы это понимаем. Но мы работаем», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по итогам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Зенитом» на выезде. Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.