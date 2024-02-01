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Абаскаль: от «Спартака» всегда большие ожидания, но титулов было мало

Абаскаль: от «Спартака» всегда большие ожидания, но титулов было мало
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о результатах красно-белых на фоне ожиданий общественности и руководства клуба.

«Конкретных формулировок по результату руководство не ставило. «Спартак» клуб с большими ожиданиями и требованиями, но это не всегда совпадает с результатами. Но мы знаем, что титулов было при этом мало», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по итогам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Зенитом» на выезде. Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

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