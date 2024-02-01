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Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Динамо» Махачкала по собственному желанию

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Динамо» Махачкала по собственному желанию
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Махачкалинское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об увольнении главного тренера Курбана Бердыева. Специалист покинул должность по собственному желанию.

«Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке. ФК «Динамо» уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит за проделанную работу», — написала клубная пресс-служба.

Отмечается, что Курбан Бердыев продолжит готовить команду к весенней части сезона-2023/2024 до назначения нового главного тренера.

Напомним, махачкалинское «Динамо» под руководством Бердыева возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2023/2024, набрав 37 очков за 20 матчей.

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