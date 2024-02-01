Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Динамо» Махачкала по собственному желанию

Махачкалинское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об увольнении главного тренера Курбана Бердыева. Специалист покинул должность по собственному желанию.

«Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке. ФК «Динамо» уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит за проделанную работу», — написала клубная пресс-служба.

Отмечается, что Курбан Бердыев продолжит готовить команду к весенней части сезона-2023/2024 до назначения нового главного тренера.

Напомним, махачкалинское «Динамо» под руководством Бердыева возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2023/2024, набрав 37 очков за 20 матчей.