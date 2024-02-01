Валерий Карпин высказался о работе Дениса Глушакова на сборах с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о работе полузащитника Дениса Глушакова на сборах с жёлто-синими.

«Вероятность подписания контракта с Глушаковым такая же, как и до начала сборов. Будем думать — нужен ли он нам или нет. Он из Второй лиги? По мастерству сейчас и Калачёв был бы в порядке. У Глушакова не так много травм. Он сам мне набрал и попросился на сборы — решим позже», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее в январе стало известно, что Глушаков вместе с «Ростовом» отправился на зимние тренировочные сборы, чтобы набрать оптимальную форму. Жёлто-синие первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершили на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Карпина сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.