Агент Клаудиньо отреагировал на новость о возможном переходе игрока в «Коринтианс»

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо, отреагировал на новость о возможном переходе игрока в «Коринтианс».

«Это неправда, что «Коринтианс» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Клаудиньо», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появилась информация, что в трансфере Клаудиньо заинтересован «Коринтианс». Отмечалось, что бразильский клуб уже начал переговоры с сине-бело-голубыми о переходе полузащитника, а также наладил контакт с агентом футболиста. 27-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету четыре гола и четыре результативные передачи в 25 матчах во всех официальных турнирах. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста из Бразилии в € 18 млн.