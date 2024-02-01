Александр Долгов высказался о будущем после расторжения контракта с «Факелом»

Бывший нападающий «Факела» Александр Долгов высказался о своём будущем после расторжения контракта с воронежским клубом.

«У меня всё отлично. Да, контракт с «Факелом» расторг, сегодня уже были новости об этом. По дальнейшим планам пока ничего сказать не могу. Варианты продолжения карьеры? Может, есть, а может, нет. Пока ничего не готов сказать. Думаю, этой зимой можете ждать новостей от меня по будущему», — сказал Долгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, о расторжении контракта с Долговым «Факел» объявил сегодня, 1 февраля. Александр — воспитанник московского «Локомотива», за «Факел» нападающий играл с 2023 года. В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провёл 15 матчей с учётом всех соревнований, где отметился лишь одним забитым мячом и провёл на поле всего 511 минут.