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Хавбек «Оренбурга» Флорентин подтвердил, что ведёт переговоры с «Бока Хуниорс»

Хавбек «Оренбурга» Флорентин подтвердил, что ведёт переговоры с «Бока Хуниорс»
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин подтвердил, что ведёт переговоры с «Бока Хуниорс».

«Я очень хочу этого перехода, играть за «Бока» — большая мечта. Сейчас я просто жду, что мой агент скажет, что всё завершено и я переезжаю. Переговоры идут», — приводит слова Флорентина TyC Sports.

Напомним, ранее стало известно, что «Бока Хуниорс» сделал предложение по аренде Флорентина. Габриэль перебрался в оренбургский клуб летом 2022 года из «Аргентинос Хуниорс», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2,2 млн. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник сыграл за команду 17 матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами, а его рыночная стоимость составляет € 2,5 млн.

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