Гвардиола: в «Барселоне» я был одержим футболом, сейчас даю себе возможность расслабиться

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил о своей работе в «Барселоне».

«Когда я начинал, то был буквально одержим футболом. Сейчас я могу расслабиться на диване, посмотреть телевизор и не думать ни о чём. Это идёт на пользу, потому что после таких пауз желание вернуться возрастает. Раньше я постоянно думал о футболе, мне казалось, что я чего-то не вижу, что-то упускаю, и потому мой подход является недостаточно профессиональным. Сейчас я понимаю, что ошибался на этот счёт», — приводит слова Гвардиолы издание Manchester Evening News

Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. Испанский специалист помог сине-гранатовым завоевать три чемпионских титула, выиграть Кубок Испании (дважды), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира по футболу. После ухода из «Барселоны» Гвардиола возглавил мюнхенскую «Баварию», в которой проработал три года. С 2015-го Хосеп тренирует «Манчестер Сити».