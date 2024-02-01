Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: в «Барселоне» я был одержим футболом, сейчас даю себе возможность расслабиться

Гвардиола: в «Барселоне» я был одержим футболом, сейчас даю себе возможность расслабиться
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил о своей работе в «Барселоне».

«Когда я начинал, то был буквально одержим футболом. Сейчас я могу расслабиться на диване, посмотреть телевизор и не думать ни о чём. Это идёт на пользу, потому что после таких пауз желание вернуться возрастает. Раньше я постоянно думал о футболе, мне казалось, что я чего-то не вижу, что-то упускаю, и потому мой подход является недостаточно профессиональным. Сейчас я понимаю, что ошибался на этот счёт», — приводит слова Гвардиолы издание Manchester Evening News

Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. Испанский специалист помог сине-гранатовым завоевать три чемпионских титула, выиграть Кубок Испании (дважды), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира по футболу. После ухода из «Барселоны» Гвардиола возглавил мюнхенскую «Баварию», в которой проработал три года. С 2015-го Хосеп тренирует «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Клопп повторил достижение Гвардиолы и Моуринью в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android